Stichwahl : Bernd Hertzler (SPD) wird neuer Bürgermeister von Blieskastel

Blieskastel Ab dem 1. Oktober hat Blieskastel einen neuen Bürgermeister. Bernd Hertzler (SPD) setzte sich in der Stichwahl am Pfingstsonntag deutlich gegen CDU-Amtsinhaberin Annelie Faber-Wegener durch. Um 19.37 Uhr stand das vorläufige amtliche Endergebnis fest.

Auf der Treppe zur Alten Markthalle, die auch an diesem zweiten Wahlabend wieder proppenvoll war, verkündete Gemeindewahlleiter Jens Welsch das Ergebnis: Auf Hertzler entfielen 6847 Stimmen, was einem Anteil von 68,7 Prozent entspricht. Auf Amtsinhaberin Annelie Faber-Wegener entfielen 3121 Stummen, entspricht einem Anteil von 31,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,5 Prozent. Als Jens Welsch das Ergebnis verkündete, brandete großer Jubel in der Markthalle auf. Die geschlagene Bürgermeisterin gratulierte dem Wahlgewinner. Bernd Hertzler zeigte sich „überwältigt“. In einer ersten Ansprache an die versammelte Bürgerinnen und Bürger sprach er von einem „sehr emotionalen Moment“, und er sei „tief gerührt“, nachdem das Ergebnis so deutlich für ihn ausgefallen sei. Er freue sich auf die neue Herausforderung und er werde versuchen, Blieskastel weiter nach vorn zu bringen. In ersten Stellungnahmen sprachen alle Genossen von einem „tollen Abend für Blieskastel“. Mit dem Gewinn von Mandelbachtal und Gersheim zusammen sei nun der Kern der Biosphäre „rot“.