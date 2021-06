Dieses Spektakel zog viele Zuschauer an : Die Storchenküken sind jetzt beringt

Die Prozedur beginnt. Dr. Kiepsch fährt hoch zum Nest. Die Storchenmutter fliegt aufgeregt umher. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel/Altheim Eine Aktion in luftigen Höhen in Altheim. So können Experten nachvollziehen, woher die Vögel stammen.

Von Erich Schwarz

„Das ist das erste ansässige Storchenpaar im Bickenalbtal seit 60 Jahren“, weiß Altheims Ortsvorsteherin Beate Lambert zu berichten. Und kürzlich war da ein ganz besonderer Tag für die Altheimer, die sehr stolz sind auf ihre Storchenfamilie: Die Beringung der beiden Storchenküken war angesagt, und das hatte sich schnell im Blieskasteler Stadtteil herumgesprochen. Etliche Familien mit Kindern waren in den Bereich Untere Mühle gekommen, um sich das Spektakel anzusehen.

Man habe in jüngerer Vergangenheit öfters Störche in und um Altheim wahrnehmen können, berichtet die Ortsvorsteherin. Zum Teil saßen sie auf den Flutlichtmasten des Sportplatzes, aber auch auf Hochspannungsmasten. Und das kann mitunter gefährlich werden. Christoph Braunberger, Storchenexperte, berichtet, dass die Tiere beim Koten unter Umständen einen tödlichen Stromschlag erhalten können. Also hat auch der Energieversorger, die Pfalzwerke, ein Interesse daran, dass sich die Tiere nicht darauf niederlassen. Und so haben die Pfalzwerke in Reinheim und eben auch in Altheim Masten aufgestellt. „Unser Schlosser hat dann ein Storchennest gebaut, und am Rosenmontag wurde der Mast mit dem Nest aufgestellt“, erinnert sich Beate Lambert. Dabei ist es schon ein bisschen Glückssache, ob das Nest dann auch tatsächlich angenommen wird.

Info Der „Personalausweis“ der Störche Die Beringung wird durchgeführt, um die Anzahl und auch das Flugverhalten der Störche nachvollziehen zu können. Nur zertifizierte Beringer dürfen diese Prozedur durchführen, im Saarland neben Dr. Sebastian Kiepsch auch noch der Direktor des Neunkircher Zoos. Die Tiere erhalten neuerdings einen Plastikring. Früher hatte man Metallringe verwendet, aber da sich die Tiere unter anderem auch in Afrika aufhalten, hatte man wegen der großen Temperaturunterschiede nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Den Ring legt man den Jungtieren um das Bein, drückt ihn mit einer Zange zusammen und prüft dann, ob er auch nicht zu stramm sitzt. Die Beringung in der süddeutschen Region erfolgt mit einer Signatur der Vogelwarte Radolfzell. „DER“ steht deshalb für Deutschland Radolfzell. Die jeweilige Nummer ist einmalig, jeder Stroch hat nur eine einzige, sozusagen der persönliche Ausweis des Tieres. Über das Internetportal der Vogelwarte am Bodensee kann man dann die Störche anhand der Nummer identifizieren. Übrigens wurde der französische Nebenbuhler-Storch daran erkannt, dass er eine in Frankreich übliche weiße Beringung hatte.

Die Altheimer hatten das Glück, denn schon in der Karwoche erhielt es Besuch. Und anhand der Beringung konnte man auch ausmachen, woher der Gast kam. Es war kein fliegender Holländer, sondern sozusagen eine fliegende Pfälzerin, ein Storch aus dem pfälzischen Winden. Und da das Storchenweibchen offensichtlich etwas reinlicher war als das Männchen, wurde es von den Altheimern wegen seiner hellen Brustfiederung „Schneewittchen von Winden“ getauft. Ein Männchen gesellte sich dazu, das jungen Storchenglück hielt dann in Treue fest zueinander: Man gab auch nicht dem Balzgehabe eines französischen Storches nach, der mehrmals in der Nähe des hohen Nestes herumstolzierte und dort Avancen zu machen versuchte. Das Eheglück des ersten Bickenalb-Storchenpaares seit Jahrzehnten hielt also, und tatsächlich stellte sich dann auch Nachwuchs ein. Zwei kleine Jungstörche machten nun das Familienglück perfekt.

Man weiß sicher, dass die Jungen auch tatsächlich vom Storch gebracht wurden. Wie die Anwohner beobachten konnten, sorgt sich die (etwas sauberere) Mutter rührend um die Kleinen, stellt sich im Nest beispielsweise immer so, dass die Jungstörche schön im Schatten liegen können. Nun ist es ja nicht so, dass der Storchenvater etwa ein Rabenvater wäre. Aber tatsächlich haben die Beobachter festgestellt, dass ihm manchmal (wie gelegentlich im menschlichen Leben) ein bisschen Geduld mit den Kleinen fehlt. Ist seine Gemahlin etwas länger auf Futtersuche, klappert er nervös mit dem Schnabel, damit sich Frauchen auch sputet.

Als wäre nichts gewesen: Nach der Beringung liegen die jungen Störche friedlich im Nest. Foto: Erich Schwarz

Der Ring ist so etwas wie der Personalausweis des Storches. Die jeweilige Nummer wird nur einmal vergeben. Foto: Erich Schwarz