Biosphärenzweckverband Bliesgau : Belohnung für eine klimafreundliche Anreise

Der Geschäftsführer der Saarpfalz-Touristik, Wolfgang Henn (links), überreicht Margot Eich und Peter Eich vor ihrer Ferienwohnung in Rentrisch ein Säckchen mit Biosphären-Produkten. Foto: Julia Serov

Blieskastel/Rentrisch Gäste in Unterkunfts-Betrieben im Bliesgau werden mit einem Säckchen mit Biosphären-Produkten belohnt.

Mit der Aktion „Säckchen füll dich“ möchte die Saarpfalz-Touristik in Zukunft ihre touristischen Gäste belohnen, die klimafreundlich ins Biosphärenreservat Bliesgau und den Saarpfalz-Kreis angereist sind. Bei der Ankunft erhalten, ob allein reisende Person, Paar oder Familie vom Unterkunftsbetrieb ein schönes Leinensäckchen mit ausgewählten regionalen Produkten gefüllt. Die Produkte können je nach Saison wechseln. Aktuell erhalten die Gäste ein Fläschchen Leindotteröl von der Bliesgau Ölmühle und ein kleines Kräuterkissen von Christine Littig sowie Informationsmaterial wie man im Saarland und im Biosphärenreservat Bliesgau nachhaltig unterwegs sein kann. Bisher beteiligen sich im Biosphärenreservat beziehungsweise Saarpfalz-Kreis insgesamt elf Unterkunftsbetriebe vom Hotel bis zur Ferienwohnung an dem neuen Projekt. Als klimafreundliche Anreise gilt die Ankunft per Bus (ÖPNV), Bahn, E-Auto, Fahrrad, oder E-Bike.