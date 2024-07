Traditionsveranstaltung mit bis zu 100 000 Besuchern Reaktion auf Bauernproteste – beim Bauernfest Webenheim geht es um die Geschichte der Landwirtschaft

Protestierende Bauern, Blockaden, Demonstrationen – vor einigen Monaten beherrschten sie deutschlandweit Schlagzeilen und Nachrichtensendungen. Weil eine Agrar-KFZ-Steuer geplant und eine Besteuerung des Agrardiesels angekündigt wurde, waren die Landwirte Sturm gelaufen. Auch wenn sich die Situation nach einem Entgegenkommen der Regierung wieder normalisiert hat: Es hat doch Erinnerungen geweckt an die Bauernproteste, die Anfang des 20. Jahrhunderts ausgebrochen waren. Und aus denen 1921 in Webenheim als größtem Bauerndorf im Saarland das Bauernfest erwuchs – das heute jährlich bis zu 100 000 Besucher anzieht. Auch in Webenheim wurde demonstriert, es gab ein Mahnfeuer auf dem Bauernfestgelände. Und auch beim Bauernfest vom 12. bis 22. Juli wird das Thema nun eine Rolle spielen.