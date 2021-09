Breit-Art : Bei der Breit-Art gab es Kunst, Musik und viel gute Laune

Breitfurt Die fünfte „Art-Auflage“ des Kulturstammtischs Blieskastel fand am Sonntag im Rahmen der 750-Jahr Feier Breitfurts statt. Nach Wolfersheim, Alschbach, Böckweiler und Brenschelbach war Breitfurt Gastgeber und Freilichtbühne für 31 Künstler der Region, die ihre Arbeiten in den Straßen und Vorhöfen präsentierten.

Ministerpräsident Tobias Hans, Schirmherr der 750-Jahr-Feier kam zwar verspätet auf der Bühne, er hatte jedoch zuvor bei einem Rundgang über die Festmeile die Werke der Künstler des Kulturstammtischs bewundert. „Die Kultur lebt auch im ländlichen Raum wie in Breitfurt an historischem Ort. Der Kulturstammtisch hat eine tolle Arbeit geleistet, und junge Nachwuchskünstler lassen den Verein mit Katharina Baarß und Karl-Heinz Hillen als Vorsitzende an der Spitze hoffungsvoll in die Zukunft blicken“, stellte er heraus.