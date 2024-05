Behinderte in Blieskastel Blieskastels Behindertenbeauftragte ziehen im Stadtrat Bilanz

l Seit Dezember 2019 sind mit Carmen Geraci und Wolfgang Giffel erstmals zwei ehrenamtliche kommunale Behindertenbeauftragten für die Stadt Blieskastel bestellt. In ihrem jährlichen Rechenschaftsbericht trug Wolfgang Giffel (Carmen Geraci war beruflich verhindert) im Stadtrat zunächst einmal die relevanten Zahlen für Blieskastel vor. So haben von 20240 Einwohner von Blieskastel insgesamt 5468 Einwohner einen Behindertengrad von 20 bis 100 Prozent, was einem Anteil von 27 Prozent entspricht. Behinderte mit einem Behindertengrad von 50 bis 100 Prozent gibt es insgesamt 2525 in Blieskastel, was einem Prozentsatz von 12,5 entspricht. Seit Beginn der Amtszeit habe es regelmäßige Teamsitzungen (mindestens vier pro Jahr) gegeben, an denen neben den Behindertenbeauftragten auch der zuständige Beigeordnete Guido Freidinger weitere Gäste teilgenommen hatten. Wichtig bei der Arbeit, so Giffel, sei die Vernetzung mit Behörden in den Kommunen, Behinderteneinrichtungen im Stadtgebiet, der Hilfe für Behinderte, den einschlägigen Vereinen und Verbänden und Pflegeeinrichtungen: „Ganz intensiv ist auch die Zusammenarbeit mit dem Landesbehindertenbeauftragten“, unterstrich Giffel. Die Mehrzahl der betroffenen Personen bestehe aus älteren und behinderten Menschen, die wegen des hohen Alters oder durch Krankheit eine Behinderung erlitten hätten oder Menschen, die eine erworbene oder angeborene Behinderung hätten.