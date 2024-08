Rad-Event Deutschland Tour sorgt in Blieskastel für Begeisterung – aber auch für viel Ärger

Die Deutschland Tour führte am Sonntag von Rheinland-Pfalz kommend über Blieskastel nach Saarbrücken und sorgte in der Barockstadt für ein sportliches Großereignis, das so schnell nicht wiederkehren wird, wie die Stadt in einer Veröffentlichung mitteilt. Während zahlreiche Radsportfans das Ereignis feierten, führte es bei vielen Autofahrern zu Ärger und Verdruss.