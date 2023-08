Begegnungsfest in Breitfurt Breitfurter begegneten Wolfersheimern

Es ist schöner Brauch, dass die Bürger der Blieskasteler Stadteile Breitfurt und Wolfersheim sich einmal im Jahr in vertrautem Kreis zum Begegnungsfest treffen und so die Kontakte pflegen und vertiefen. Zum 21. Fest begrüßte Breitfurts Ortsvorsteher Martin Moschel Einheimische und Freunde aus dem Gold-Dorf Wolfersheim am Gelände des Gerätehauses der Feuerwehr, dessen Förderverein diesmal Ausrichter war.