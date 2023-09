Baustelle in Niederwürzbach Umstrittene Baustelle in Niederwürzbach war schnell weg

Die gute Nachricht für ganz viele Niederwürzbacher nördlich der Bahnlinie: Das Dauerärgernis Baustelle in der Kirkeler Straße in Niederwürzbach ist weg. Schon während der Recherche unserer Zeitung liefen offensichtlich die Telefondrähte heiß, Stadtverwaltung, Auftraggeber Entsorgungsverband Saar (EVS) und Ottweiler Baugesellschaft stimmten sich ab. Dann gab es eine Pressemitteilung des EVS, die aber kurz danach wieder zurückgezogen wurde. Am nächsten Tag dann die Nachricht, die Verkehrsregelung werde „in Kürze“ geändert (wir berichteten). Und dann verkündete unserer Zeitung Patrick Hüther, CDU-Vorsitzender von Niederwürzbach und Fraktionsvorsitzender im Blieskasteler Stadtrat am Freitagnachmittag, dass die Baustelle zurückgebaut worden sei. „Da mussten alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, ich habe etliche Telefonate geführt“, erzählte der CDU-Frontmann. Auch bei ihm waren in den vergangenen Tagen etliche etliche Beschwerden eingegangen. Nicht nur wegen der eigentlichen Verkehrsregelung an der Baustelle, die bei vielen Bürgerinnen und Bürgern wütendes Kopfschütteln verursacht hatte, sondern auch von Anwohnern der Umleitung über die Marxstraße: „Da haben sich dann die Würzbacher gegenseitig die Außenspiegel abgefahren“, wie Hüther erfahren hatte. Und dann wurde in der ohnehin engen Umleitung auch noch eine weitere kleine Baustelle eingerichtet. Die Bürgerinnen und Bürger auf dieser Seite der Bahn mussten, um in die Bezirksstraße zu kommen, eine innerörtliche Umleitung über Damm- und Marxstraße fahren.