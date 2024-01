Bauernprotest in Blieskastel Bauern-Protestzug startete in Webenheim

Man kann sagen, da hat sich am Montag (8. Januar) ein bisschen Geschichte wiederholt. Wo vor gut 100 Jahren das Webenhemer Bauernfest aus Bauernprotesten entstanden war, trafen sich am frühen Montagmorgen auf dem Gelände am Bauernfestplatz die saarpfälzischen Bauern zu ihrer Protestfahrt gegen die Streichung der Subventionen für Diesel und die allmähliche Erhöhung der Kfz-Steuer für landwirtschaftlche Fahrzeuge nach Saarbrücken. Es war bitterkalt, und die meisten Traktoren-Lenker waren offensichtlich winterfest angezogen für ihre lange Fahrt auf den zugigen Traktoren in die Landeshauptstadt. Angeführt wurde der Zug vom Traktor Richard Schreiners, des früheren Präsidenten der Landwirtschaftskammer des Saarlandes: „Wir drehen erst eine kleine Runde durch Blieskastel, dann geht es weiter nach Saarbrücken“, gab der Betriebsinhaber des Kirchheimer Hofes aus Breitfurt die Richtung vor. Auf die provokante Frage, ob denn auch ein Galgen im Konvoi mitgeführt werde, winkte Schreiner sofort ab: „Nein, unser Protest ist friedlich, und wir distanzieren uns von solchen Aktionen. Ich will doch sehr hoffen, dass alles heute den ganzen Tag über friedlich verläuft“, unterstrich der Landwirt. Auf Transparenten an ihren Traktoren machten die Landwirte ihre Stimmung deutlich: „Ohne Bauern wärt ihr hungrig, nackt und nüchtern“, konnte man da lesen. Oder etwas derber: „Wir können gar nicht so viel Sch…transportieren, wie die Regierung produziert“ und auf den Punkt gebracht: „Die Ampel muss weg!“. Es wurde auch der Klimawandel ins Spiel gebracht: „Ist der Bauer ruiniert, wird klimaschädlich importiert.“ Die Bauernkinder forderten ebenfalls ihre Zukunft ein: „no farmer, no food, no future“ (keine Bauern, keine Lebensmittel, keine Zukunft).