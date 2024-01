Bauern-Protest in St. Ingbert Bauern protestierten auch in Webenheim

Im Rahmen seines Besuches im Saarland stattete Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Freitagmittag (26. Januar) auch der Firma Hager in Blieskastel einen Besuch ab. Bereits am Tag zuvor hatten die Bauern in den sozialen Medien darauf hingewiesen, dass sie den Besuch des Ministers zu weiteren Protesten nutzen würden. Kreisbauernchef Richard Schreiner hatte am frühen Morgen auf Anfrage unserer Zeitung bereits darauf hingewiesen, dass eine saarpfälzische Abordnung an den Protesten in Saarbrücken teilnehmen werde, aber ein Großteil der Bauern sich zum Protest in Webenheim einfinden werde. Kurz vor zehn Uhr hatten die Bauern mit ihren Traktoren dann Aufstellung im Industriegebiet „Zum Gunterstal“ genommen. „Wir mussten auf Anordnung der Polizei den Hauptzufahrtsweg zur Firma Hager freilassen, deshalb haben wir alle Parkflächen hier am Straßenrand und bei den Firmen genutzt“, erläuterte Ralf Schunck, Vorsitzender des Webenheimer Bauernverbandes. Es war ein friedliches Nebeneinander von Polizisten, die alle strategisch wichtigen Kreuzungen abgesichert hatten, und den demonstrierenden Bauern. „Wir werden selbstverständlich friedlich demonstrieren und uns an alle Auflagen der Polizei halten“, versicherte der Webenheimer Bauernvorsitzende. So waren alle Parkplätze an der Zufahrt zur Firma Hager mit Traktoren gefüllt, auch die Seitenstraßen waren durch die Traktoren kurzzeitig blockiert. An den Traktoren der vielen Landwirte waren wieder die Parolen angebracht, die sie schon bei ihren vorherigen Protesten an ihren landwirtschaftlichen Geräten platziert hatten. Auf dem Penny-Parkplatz an der Einmündung zur Straße zum Gunterstal war auch ein großer Sattelschlepper mit Riesentransparenten abgestellt, wo auf die Forderungen der Spediteure aufmerksam gemacht wurde. Um kurz nach zehn Uhr näherte sich dann von der Bliesbrücke her mit viel Blaulicht und großem Geleitzug von Regierungs- und Polizeifahrzeugen die Kolonne des Wirtschaftsministers. Vereinzelt wurde laut gehupt, aber die Kolonne konnte reibungslos die Strecke zum Hager-Werk passieren. Im Anschluss an die Protestaktion hatten die Bauern wieder ein Mahnfeuer auf den Bauernfest-Wiesen angezündet. Bei heißen und kalten Getränken konnte man sich über die Anliegen der Bauern informieren.