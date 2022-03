Baustelle in Blieskastel : Bauarbeiten in der Innenstadt von Blieskastel

Bauarbeiten in der Innenstadt von Blieskastel

Baustelle in Blieskastel

Blieskastel Autofahrer müssen sich in Blieskastel auf Behinderungen einstellen. Ab kommenden Montag, 7. März, werden die Stadt Blieskastel und der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) die Arbeiten im Bauabschnitt 7a zur Herstellung der „Umgehung Altstadt-Ost Blieskastel“ im Bereich der L 113 fortsetzen.

Dabei erfolgt der Anschluss der ehemaligen L 113 (Bahnhofstraße) an den Kreisverkehr an der B 423. Die Zu- und Ausfahrt des Kreisverkehrs in Richtung Rathaus (Bahnhofstraße) wird voll gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 25. März. Der Verkehr wird während der Bauzeit innerorts über die neue L 113 und die B 423 umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert.