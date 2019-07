Das ist der Mann an der Spitze des Ortsrates Ballweiler/Wecklingen : Auf der Wunschliste oben: ein Geh- und Radweg

Ballweiler/Wecklingen Stefan Noll bleibt der Ortsvorsteher von Ballweiler. Wolfgang Germann ist auch weiterhin sein Stellvertreter.

Der erste Mann in Ballweiler/Wecklingen bleibt auch weiterhin an der Spitze des Ortes. Stefan Noll, der bisherige CDU-Amtsinhaber wurde bei einer Enthaltung wiedergewählt. Sechs Zuhörer, darunter Mark Herzog (SPD) und Christian Wilhelm (CDU) als neue Stadtratsmitglieder sowie das Mitglied des Landtags Jutta Schmitt- Lang (CDU,) verfolgten die Sitzung im Feuerwehrgerätehaus Ballweiler. Bei der Wahl zum Ortsvorsteher war Stefan Noll einziger Vorschlag, die anwesenden sieben Ratsmitglieder – zwei sind in Urlaub – gaben sechs Ja- Stimmen ab, dazu kam eine Enthaltung. Auch bei der Wahl des Stellvertreters gab es mit Wolfgang Germann (CDU) lediglich einen Vorschlag. Die Wahlhelfer Frank Steinmann und Sandra Stephan zählten hier fünf Ja-Stimmen, eine ungültige und eine Enthaltung. Zu Schriftführern wurden einstimmig Sandra Stephan und Frank Steinmann gewählt.

Im Gespräch mit unserer Zeitung nannte Stefan Noll als anstehende Maßnahmen die verbesserte Anbindung der Bushaltestelle in Wecklingen und deren seniorengerechte Umgestaltung. In dem kleinen Stadtteil ist zudem die Sanierung des Brunnens am Milch-Heisje geplant. In Ballweiler soll das Waldtretbecken saniert werden, das Feuerwehrgerätehaus benötigt ein neues Dach sowie neue Eingangstore und in der ehemaligen Grundschule bräuchten Heizung und Dach eine Erneuerung.