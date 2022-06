Gastronomie in Blieskastel : Es gibt ein neues Straßencafé in Blieskastel

Blieskastel Die Bäckerei Fetzer am Paradeplatz hat ihr Angebot mit einer Außenbestuhlung erweitert.

Seit Montag gibt es in Blieskastel ein weiteres Straßencafé. Am Paradeplatz hat die Bäckerei Fetzer mit einer Außenbestuhlung das Angebot erweitert. „Endlich gibt es hier wieder ein Straßencafé“, freut sich eine Passantin, als sie den Mann von der Zeitung fotografieren sieht. „Das können Sie ruhig mal in der Zeitung schreiben. Es ist schön, dass es hier wieder so ein Angebot gibt.“