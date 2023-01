Mitgliederversammlung : Awo Blieskastel hadert mit steigenden Energiekosten

Blieskastel Seine Mitgliederversammlung führte der Ortsverein Blieskastel der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in seiner Begegnungsstätte in der Kardinal-Wendel-Straße durch. Steffi Richter-Schneider vom Vorstand blickte auf die beiden letzten Jahre zurück: „Pandemiebedingt konnten viele Veranstaltungen nicht durchgeführt werden.

Der beliebte Kaffeenachmittag jeden ersten Dienstag im Monat finde seit August wieder starken Zuspruch. Jeden Dienstag böten die Awo Blieskastel und das Frauenbüro Homburg den Kurs „Mama lernt Deutsch“ an, dazu finden sich im Programm Mal- und Bastelkurse in Zusammenarbeit mit der katholischen Erwachsenenbildung und dem Verein Flüchtlingshilfe Blieskastel. Als beliebter Treffpunkt zum Reden und Diskutieren sei das Markt-Café jeden Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet.

„Bei allen Veranstaltungen ist Kerstin Staab eine unermüdliche Helferin, ihr gilt besonderer Dank“, lobte Richter-Schneider unter großem Beifall, und wies darauf hin, dass neue Mitglieder jederzeit willkommen sind. Auch für 2023 seien Veranstaltungen geplant, so das Heringsessen im Februar, ein Vortrag von Reinhard Klimmt sowie das Angebot der Suppenküche. „Probleme bereiten allerdings die steigenden Energiekosten. Da sind wir dankbar, dass uns die Stadt Blieskastel und der Ortsrat-Mitte unterstützen, damit wir weiter in der Awo-Begegnungsstätte eine warme Anlaufstelle in guter Gesellschaft anbieten dürfen“, betonte Steffi Richter-Schneider. „Die Awo Blieskastel hat ein großes Herz, auftretende Krisen werden mit Solidarität gemeistert“.

Derzeit gehören dem Ortsverein Blieskastel 81 Mitglieder an, er wird geführt von Steffi Richter-Schneider, Kerstin Staab und Jürgen Staab, dem Küchenchef, Pressewart sowie Beisitzer Bernhard Uhrig. Neuwahlen sind im kommenden Herbst. Seit exakt 30 Jahren gibt es in Blieskastel die Awo, deren erste Anliegen Informationsgespräche, Betreuung und die Schaffung einer Begegnungsstätte waren. Der Ortsverein wurde durch Rosi und Karl Fischer, Werner Moschel, Fritz Ringle und Maria Tretter 1993 mitbegründet. 2005 stand die Begegnungsstätte mit Treppenlift in der Bliesgaustraße als rege genutzter Treffpunkt zur Verfügung. Heinz Meurer sowie Helga und Horst Sommer waren dort engagiert tätig, seit 15 Jahren opfern in der neuen Begegnungsstätte Steffi Richter- chneider und Kerstin Staab viele ehrenamtliche Stunden. Infos: Kerstin Staab, Telefon (0 68 42) 510 42 64.