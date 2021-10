KEB Saarpfalz : Autogenes Training für jedes Alter

Lautzkirchen Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) bietet ab Donnerstag, 7. Oktober, in Lautzkirchen in Zusammenarbeit mit und in der Praxis für Entspannungspädagogik (Schillerstraße 11) wieder neue Kurse zum Autogenen Training unter der Leitung von Entspannungspädagogin Gabriele Schwartz.an: „Autogenes Training für Kinder“ mit sechs Einheiten, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr.

Viele Kinder leiden unter Konzentrationsstörungen, Verspannungen, geschwächtem Immunsystem, sind zappelig. Folge: Schulprobleme, Probleme im sozialen Umfeld. Autogenes Training kann helfen. In lockerer Atmosphäre lernen Kinder, ruhiger und entspannter zu werden. Positive Erfahrungen stärken das Selbstbewusstsein. Erforderlich: mind. eine erwachsene Bezugsperson, die mit dem Kind den Kurs besucht. Das Angebot „Autogenes Training für Erwachsene“ besteht aus acht Einheiten jeweils von 18.30 bis 20 Uhr. Stressbedingte Erkrankungen können Rückenschmerzen, Schlafstörungen und ein geschwächtes Immunsystem verursachen. Unter fachlicher Anleitung lernen die Teilnehmer, wie sie mit gezielten Übungen aus dem Autogenen Training zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit kommen, mehr Selbstbewusstsein und Konzentration erlangen um stressbedingten Krankheiten vorzubeugen.

Eine kostenlose Schnupperstunde ist jeweils möglich. Die gesetzlichen Krankenkassen gewähren einen Kostenzuschuss für die Kurse von 80 Prozent. Gabriele Schwartz ist von der zentralen Prüfstelle für Prävention für alle gesetzlichen Krankenkassen zertifiziert.