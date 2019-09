Damit die Kleinen zur Ruhe kommen : Autogenes Training für Kinder

Lautzkirchen Viele Kinder leiden unter Konzentrationsstörungen, Verspannungen und einem geschwächten Immunsystem. Sie sind zappelig und motorisch unruhig. Daraus ergeben sich Schulprobleme und Probleme im sozialen Umfeld.

Autogenes Training kann hier vorbeugend wirken und das Immunsystem stärken. In angenehmer, lockerer Atmosphäre lernen die Kinder, wie sie ruhiger und entspannter werden. Positive Erfahrungen stärken zudem das Selbstbewusstsein, schreibt die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz. Die KEB bietet dazu in Zusammenarbeit mit der Knappschaft in der Praxis für Entspannungspädagogik (Schillerstraße 11) in Lautzkirchen einen neuen Kursus „Autogenes Training für Kinder ab acht Jahren mit einem Erwachsenen“ an.