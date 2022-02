KEB Saarpfalz : Autogenes Training für Erwachsene in Lautzkirchen

Lautzkirchen Die Katholischen Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) bietet ab 3. März in Zusammenarbeit mit und in der Praxis für Entspannungspädagogik in der Schillerstraße 11 in Lautzkirchen wieder einen neuen Kurs „Autogenes Training für Erwachsene“ mit acht Einheiten, jeweils von 18.45 bis 20.15 Uhr, unter der Leitung von Entspannungspädagogin Gabriele Schwartz an.

Stressbedingte Erkrankungen können Rückenschmerzen, Schlafstörungen und ein geschwächtes Immunsystem verursachen. Unter fachlicher Anleitung lernen die Teilnehmer, wie sie mit gezielten Übungen zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit kommen, um stressbedingten Krankheiten vorzubeugen. Eine kostenlose Schnupperstunde ist möglich. Die gesetzlichen Krankenkassen gewähren einen Kostenzuschuss für den Kurs von 80 Prozent. Kosten: 90 Euro pro Teilnehmer.