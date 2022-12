Unfall bei Blieskastel : Autofahrerin verunglückt am Biesinger Berg

Blieskastel Am Freitagnachmittag ist es am Biesinnger Berg bei Blieskastel zu einem schweren Unfallgekommen. Gegen 15.45 Uhr, befuhr eine Autofahrerin die B 423 von Biesingen kommend in Richtung Blieskastel, kam auf abschüssiger Strecke in einer Rechtskurve aus nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Leitplanke.

