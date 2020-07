Autohaus Thönes in Blieskastel : Und wieder gibt’s einen Preis für das Traditionsunternehmen

Die gesamte Belegschaft des Autohauses Thönes in Blieskastel freut sich über die Auszeichnung. Geschäftsführerin Susanne Thönes (vorn, Vierte von rechts) präsentiert die Urkunde. Rechts daneben VW-Bezirksleiter Service Dirk Glaser, Thomas und Werner Thönes. Foto: Wolfgang Degott

Webenheim Rund 2200 Servicepartner, davon 1600 mit einem Nutzfahrzeug-Service-Vertrag, zählt Volkswagen in Deutschland. Mit dabei ist das Autohaus Thönes in Blieskastel, das schon in der Vergangenheit immer wieder für besondere Leistungen ausgezeichnet worden war.

Jetzt wurde der renommierte Traditionsbetrieb wiederum mit einem besonderen Preis bedacht. Der Familienbetrieb gehört zu den Top 100 Nutzfahrzeug-Service-Partnern in der Bundesrepublik Deutschland, die im vergangenen Jahr in den Kategorien Kundenzufriedenheit, Werkstattleistung und Notdienst die besten Ergebnisse erzielt haben.

Die Grundlage für das Ranking waren umfangreiche Kundenbefragungen sowie Dekra-Bewertungen in der Kategorie Werkstatttest sowie Leistungskennziffern (KPI) aus dem Bereich Notdienst.

„Die Ergebnisse spiegeln die positiven Kundenbewertungen und die entsprechende Wertschätzung der Werkstattleistungen wider. Die Auszeichnung soll Ansporn und Motivation für die tägliche Arbeit in den Betrieben sein“, sagte Dirk Glaser, VW-Bezirksleiter Service. Er betonte bei der Urkundenübergabe, dass das Label „Top Service Partner“ die Würdigung einer herausragenden Gemeinschaftsleistung darstelle.

Dazu gehörten auch die Leistungen in Ausnahmesituationen, sowie die Freundlichkeit und Kompetenz der Servicemitarbeiter. Normalerweise erfolgt die Auszeichnung innerhalb einer großen Feier in der Firmenzentrale in Hannover. Doch unter den jetzigen Gegebenheiten ist natürlich alles anders. Was blieb war eine kleine Feierstunde auf dem Firmengelände, bei der auch die 31 Mitarbeiter des Autohauses, das seit 13 Jahren von Susanne und Thomas Thönes geführt wird, mit von der Partie waren.

„Besonders wertvoll für das Team und auch für uns sind die positiven Bewertungen unserer Kunden. Sie haben maßgeblich zu dieser Auszeichnung beigetragen und darauf kann das Team wirklich stolz sein”, betonten die beiden Geschäftsführer. „Wir freuen uns, zu den besten Volkswagen Nutzfahrzeuge-Service-Betrieben in Deutschland zu gehören. Dies ist für uns ein Ansporn, auch in Zukunft unsere Leistungen auf Top-Niveau zu halten“. Angesprochen wurden auch die herausfordernden Wochen, verursacht durch die derzeitige Krise, die der Betrieb sehr gut überstanden und bewältigt hat. Vorweisen kann das Unternehmen eine Werkstatt, die mit modernster Technik ausgestattet ist und einem Team, das alle Arbeiten zuverlässig und in höchster Qualität zur vollsten Zufriedenheit der Kunden ausführt, betont Thönes.“ Ein weiterer Magnet sei auch die mittlerweile angebotene Prämie des Staates beim Kauf von Elektrofahrzeugen. So kann der Kunde beispielsweise bei einem E Up mit einer Gesamtprämie von 9570 Euro rechnen.