Pfarrer und Veranstaltungsexperte machen gemeinsame Sache : Gottes Botschaft hören hinterm Lenkrad

Blieskastel Auf dem Bauernfest-Gelände in Webenheim findet am Sonntag ein Auto-Gottesdienst mit Pfarrer Matthias App statt.

Seelsorge trifft Starkstrom. So könnte man die erfreulich konstruktive Begegnung zwischen dem Blieskasteler Pfarrer Matthias App und Bernhard Wesely umschreiben. Dessen Unternehmen „Stagelight“ sorgt zu normalen Zeiten für ordentlich Power: für Lichteffekte und glasklaren Sound bei Veranstaltungen, er stellt Bühnen und Übertragungsanlagen zur Verfügung. Der eine kennt sich also aus mit dem Wort Gottes, der andere mit der Technik. Und so wird es am kommenden Sonntag (24. Mai) um 11 Uhr auf dem Bauernfest-Gelände in Webenheim einen Auto-Gottesdienst geben. Seltsame Umstände erfordern besondere Kreativität, und so kommen die gläubigen Christen wieder zusammen. Quasi hinter Glas können sie sich zuwinken und mit Andacht in sich gehen.