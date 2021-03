VW Polo verschwunden : Auto-Diebstahl in der Bliestalstraße

Foto: dpa/Carsten Rehder

Webenheim Am frühen Freitagmorgen (19. März) zwischen 1 und 7 Uhr wurde im Bereich der Bliestalstraße in Webenheim ein weißer VW Polo (Baujahr 2015) mit Homburger Kennzeichen gestohlen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, war das Fahrzeug war auf einer Parkfläche neben der Straße abgestellt.

