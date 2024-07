50 Jahre Stadtrat Blieskastel Wie aus vielen Dörfern eine Stadt wurde

In seiner Eröffnungsansprache ging auch Bürgermeister Bernd Hertzler noch einmal auf die Bedeutung der damaligen Reform ein: „Es galt damals, größere und leistungsfähigere, den Ansprüchen einer modernen Gesellschaft entsprechende Verwaltungseinheiten zu schaffen und sich für die administrativen Anforderungen der Zukunft zu rüsten.“ Und im Rückblick stellte der Blieskasteler Verwaltungschef fest, dass die Dörfer inzwischen organisatorisch näher zusammengerückt seien. Dies werde in der heutigen Zeit durch die interkommunale Zusammenarbeit noch gesteigert: „Im Prinzip war die Verwaltungsreform somit bereits ein regionaler Vorläufer dieser Kooperation, wie sie die Stadt Blieskastel heute über ihre Grenzen hinaus mit Gersheim, Mandelbachtal und Homburg praktiziert.“ Im Fazit habe die Stadt Blieskastel seitdem „eine vorbildliche Entwicklung“ genommen, wirtschaftlich, kulturell wie auch unter touristischen Gesichtspunkten. Die Stadt ziehe mit ihren attraktiven Kultur- und Freizeitangeboten Touristen aus Nah und Fern an. „Das alles ist auch ein Verdienst der zahlreichen Menschen, die sich im Laufe dieses halben Jahrhunderts eingebracht und die Region in unterschiedlichster Weise mitgestaltet und mitgeprägt haben. Umso mehr erfüllt es mich mit Stolz, dass ich als Bürgermeister dieses Jubiläum gemeinsam mit Ihnen miterleben und mitgestalten durfte“, so Bernd Hertzler zum Abschluss seiner Rede.