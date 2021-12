2022 entscheidet der Stadtrat : Runder Tisch Klimaschutz beendet Arbeit

Blieskastel Seit Juli hatten Teilnehmer aus Bürgerinitiativen, Verbänden, Politik, Wirtschaft und Verwaltung getagt. Die Ergebnisse gehen in den Stadtrat Blieskastel.

Unter dem Motto „Wir schaffen das – Packen wir es an – jetzt!“ ist der Runde Tisch Klimaschutz in Blieskastel dieser Tage zu einem fulminanten Abschluss gekommen. Das teilt die Stadt mit. Ab 2022 soll sich nun der Stadtrat mit den Ergebnissen befassen.

Seit Beginn der Eröffnung des Runden Tisches am 22. Juli haben die bis zu 35 Teilnehmer aus Bürgerinitiativen, Verbänden, Wirtschaft, Politik und Verwaltung inzwischen um Lösungen gerungen, die Blieskastel in Sachen Klimaschutz, Schutz der Biosphäre und Potenzialentfaltung der natürlichen Lebensgrundlagen wirksam voranbringen sollen.

„Wir werden“, so Bürgermeister Bernd Hertzler im Vorfeld der Auftaktveranstaltung am 22. Juli, „nicht leichtfertig wertvolle kommunale Waldflächen in den Entwicklungsgebieten des Biosphärenreservates für den Ausbau der erneuerbaren Energien zur Verfügung stellen und erst recht nicht die besonders geschützten Kern- und Pflegezonen in der Biosphärenregion deswegen gefährden. Ich erhoffe mir konkrete, umsetzungsorientierte Empfehlungen des Runden Tisches, die von Rat und Verwaltung der Stadt Blieskastel in konkretes Handeln umgesetzt werden können.“