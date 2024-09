Kirmes in Lautzkirchen Auch in Lautzkirchen wird kräftig gefeiert

Los geht es am Freitag, 20. September, 18 Uhr. Als Live-Band wird Ayers Rockt! den Gästen einheizen. Am Samstag, 21. September, geht es wieder um 18 Uhr los. Diesen Abend wird die Band Die Konsorten musikalisch gestalten. An beiden Tagen sei für Essen und Getränke bestens gesorgt. Wie gewohnt werden die eingespielten Teams der Straußjugend und des Tennisclubs die Gäste rundum versorgen. Der Schützenverein übernimmt den Essenstand und sorgt dafür, dass keiner hungrig nach Hause gehen muss. Am Sonntag und Montag wird es wie in den vergangenen Jahren ein ausgelassenes Kerwetreiben im Alten Turm geben. Die Straußjugend wird zahlreich vertreten sein und freut sich auf die eine oder andere gespendete Runde. Wie die Lautzkerjer Straußjugend weiter bekräftigt, könne nur mit der „Unterstützung von nah und fern“ auch in Zukunft diese schöne Tradition weiter aufrechterhalten werden.