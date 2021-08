Impfaktion in Aßweiler : Auch in Aßweiler wird am Freitag kostenlos geimpft

Auch in Aßweiler wird am Freitag kostenlos geimpft

Aßweiler Am Freitag, 6. August, findet von 16 bis 18 Uhr im Gasthaus Schuwer in Aßweiler eine weitere Sonderimpfaktion des Roten Kreuzes mit den Impfstoffen Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson statt. Mitzubringen sind die Krankenversicherungskarte sowie das Impfbuch (falls vorhanden).

Eine Schnelltestung wird vor Ort ebenfalls angeboten. Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Impfung notwendig. Auch können Impfwillige an diesem Tag ihre zweite Impfung mit Biontech/Pfizer erhalten.

Die Impfung erfolgt nach vorheriger ärztlicher Aufklärung. Die Impfaktion wird von dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband St. Ingbert in Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Versorgungszentrum Saarpfalz (MVZ) des Kreiskrankenhauses St. Ingbert durchgeführt.

DRK-Kreisgeschäftsführer Roland Engel, auch Ortsvorsteher von Aßweiler, freut sich, dass eine weitere Sonderimpfung angeboten wird: „Mit dem Angebot an einem zentralen und barrierefreien Ort wollen wir eine einfache Möglichkeit geben, das Impfangebot wahrzunehmen.“

Personen ab 12 Jahren können sich ohne Terminvereinbarung zwischen 16 und 18 Uhr im Gasthaus Schuwer impfen lassen. Personen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren benötigen eine Einwilligung der Eltern.

Die Teilnehmer werden gebeten, die Abstands- und Hygieneregeln – auch in den Wartezonen sowie bei der Anmeldung – einzuhalten. Je nachdem, wie die dezentralen Impf-Angebote angenommen werden, plant DRK–Kreisgeschäftsführer Roland Engel weitere Aktionen.