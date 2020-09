Die Pandemie hat auch hier zugeschlagen : Und es knirscht im Gastgewerbe

Wegen solch traumhafter Aus- und Einblicke kommen Gäste von außerhalb in den Bliesgau. Leider gab es da in diesem Jahr einen gewaltigen Knick. Unser Bild zeigt den Rastplatz „Keltenhaus“ bei Altheim. Foto: Wolfgang Henn

Blieskastel Einige Anbieter von Unterkünften in unserer Region klagen über mäßige Übernachtungszahlen.

Die Corona-Krise hat der Gastronomie, aber auch Hotelbetreibern und Anbietern von Ferienwohnungen deutschlandweit schwer zugesetzt. Sie gehören zu den großen Verlierern 2020. Etwa 60 Prozent der Betreiber in Deutschland sehen die Krise inzwischen als Existenzbedrohung an, sie kämpften ums wirtschaftliche Überleben. Bis Juni verzeichneten Hotels und andere Ferienunterkünfte ein gewaltiges Minus, weil die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr gewaltig einbrachen.

Seit der Lockerung im Mai bessert sich die Lage zwar langsam, aber viele Befragten gaben an, dass sie im Vergleich zum Vorjahr nur rund die Hälfte an Einnahmen hatten, obwohl Millionen Deutsche ihre Ferien im eigenen Land verbrachten. Wir hörten uns in Blieskastel und Umgebung bei einigen Gastgebern und Anbietern von Unterkünften um. Edeltraud und Siegfried Heß betreiben die Ferienwohnung „Katja“ in Mimbach. „Wir sind seit Pfingsten zum Glück wieder durchgehend belegt. Zwei Stammgäste aber auch viele neue Gäste haben Übernachtungen gebucht.“ Meist seien es Paare aus ganz Deutschland, aber auch aus dem benachbarten Belgien und der Niederlande, die ihre Ferien hier verbringen. „In der Regel sind es Naturfreunde, die gerne wandern oder die Gegend mit dem Fahrrad erkunden“ erzählt Edeltraud Heß.