Aus der Kommunalpolitik in der Stadt Blieskastel : Ortsrat Aßweiler dringt auf Entscheidung

Aßweiler/Blieskastel Es geht um zeitgemäße Unterbringung der Feuerwehr und um die Schaffung eines Treffpunktes für die Dorfgemeinschaft.

Die CDU Aßweiler hat in ihrem Wahlprogramm zur Kommunalwahl den Bau eines Feuerwehrgerätehauses mit Dorfgemeinschaftshausals ein wichtiges Ziel für diese Wahlperiode genannt. Als möglichen Standort zur Verwirklichung eines solchen Projektes sehen die Christdemokraten das Anwesen des ehemaligen Autohauses Bastian in der Dorfmitte als sehr gut geeignet an. „Durch die zentrale Lage und die Größe des Grundstücks können alle Belange für eine zeitgemäße Unterbringung der starken Aßweiler Feuerwehr und die Schaffung eines Treffpunktes für die Dorfgemeinschaft und auch der Jugendlichen berücksichtigt und realisiert werden“, heißt es dazu.

Nunmehr liege es an der Stadt beziehungsweise am Stadtrat, dieses Objekt von der Standortentwicklungsgesellschaft zu erwerben und eine vom gesamten Ortsrat gewünschte Planung zu vergeben und auch zu den Förderprogrammen anzumelden. „Der Verkauf dieses Anwesens an einen sonstigen Investor würde die Realisierung dieses für Aßweiler so wichtigen Projektes an dieser Stelle unmöglich machen“, so die CDU in ihrer Presseerklärung.