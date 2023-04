Arbeitskreis Eine Welt in Blieskastel Ein Arbeitskreis engagiert sich vielfältig

Mit verschiedenen Aktionen wie zum Beispiel dem Verkauf von fair gehandelten Produkten in den Kirchen der Pfarrei oder der Ausrichtung des Fastenessens, sammelt der Arbeitskreis Spendengelder ein, die er an Hilfsprojekte weiterleitet. So konnten in den Jahren 2009 bis 2022 rund 17000 Euro an verschiedene Spendenprojekte weitergeleitet werden. Dazu gehören neben den großen kirchlichen Hilfswerken Misereor und Missio auch die Vereine Guarani-Hilfe, Solidarität Minero, Hilfe für Indien und verschieden Einzelprojekte.