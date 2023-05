Grundschule Lautzkirchen Eine neue Hürde für das Spielgerät

Was für ein herber Rückschlag, was für eine Enttäuschung: Wieder wurde die Fertigstellung des Spielgerätes auf dem Lautzkircher Schulhof gestoppt (wir berichteten ausführlich). Nun hat der Anwalt im Namen der Anwohnerfamilie einen „Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung“ beim Verwaltungsgericht in Saarlouis gestellt. Bereits seit einigen Monaten hatte der Weiterbau des Spielgerätes auf dem Schulhof stagniert, weil der Anwohner ebenfalls einen Baustopp erwirken konnte. Begründung für den Stopp: Die Stadt hatte keinen Bauantrag bei der Unteren Bauaufsicht (UBA) des Saarpfalz-Kreises gestellt. Dieser Bauantrag war erforderlich, weil der Schulhof auch als Parkplatz für die Mehrzweckhalle (Schulturnhalle) ausgewiesen ist. Obwohl es auch für das bisherige Spielgerät, das hölzerne Piratenschiff, nie einen Bauantrag gegeben hatte, war vom Rechtsanwalt der Beschwerdeführer-Familie diese Rechtslücke entdeckt worden. Am 4. April hatte nun die UBA den Bauantrag der Stadt Blieskastel genehmigt, dieser Tage hätte – wäre es nach den Plänen der Stadt und der Schule gegangen – das Spielgerät erstmal bespielt werden können.