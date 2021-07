Von-der-Leyen-Gymnasium Blieskastel : Anne-Frank-Tag am Von der Leyen-Gymnasium Blieskastel

Schüler der Klassenstufen 5, 10 und 11, die den Anne Frank-Tag am Blieskasteler Von der Leyen-Gymnasium vorbereitet hatten. Foto: Monika Schmitt

Blieskastel Im Rahmen einer Feierstunde stellten mehrere Klassenstufen ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Verfolgung und Nazi-Terror vor.

Sie war ein heiteres Mädchen, das gerne lachte und sie wollte unbedingt Journalistin oder Schriftstellerin werden: Am 12. Juni 2021 wäre Anne Frank 100 Jahre alt geworden. Berühmt wurde sie durch ihr Tagebuch, mit dem sie gegen ihre Angst und ihre Verzweiflung während der zwei Jahre im Versteck im Amsterdamer Hinterhaus anschrieb. In jedem Jahr wird bundesweit im Rahmen des Anne Frank-Tages, der ein Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus ist, an das Schicksal von Anne Frank erinnert.

Das Von der Leyen-Gymnasium hat im Rahmen einer Feierstunde die Ergebnisse mehrerer Klassen, die sich in den Wochen zuvor mit Anne Frank auseinandergesetzt haben, präsentiert. Dabei wurde der Schule vom Aktionswerk Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage eine Plakette überreicht, da die Schule sich seit nunmehr zehn Jahren um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus bemüht und Zeichen gegen Rassismus setzt. Dies geschah bislang sowohl im Unterricht, etwa durch das Anfertigen der Aktionssteine für den Frieden als auch an Wandertagen, etwa durch Fahrten zum KZ Natzweiler-Strutthoff oder durch Diskussionen der Oberstufenschüler mit dem Willi Graf-Biographen Peter Goergen und anhand der Austellung der Kriegsfotografien des aus Bierbach stammenden Rudolph Geith. Auch hatte der Kurs Darstellendes Spiel in beeindruckender Weise das Theaterstück „Ab morgen heißt du Sarah“ auf die Bühne gebracht.

Die Klasse 5b hatte ihre Auseinandersetzung mit der Anne Frank Zeitung vorgestellt, während die Schüler der Klasse 5c, die sich mit der Thematik Flucht und Exil beschäftigt hatten, Fotos der Rücksäcke zeigten, die sie im Falle einer Flucht packen würden. Sehr beeindruckend waren die Einblicke, welche die Klassenstufe 10 in ihren Workshop zum Thema „Vorurteile“ gegeben hat, der in Zusammenarbeit mit dem Adolf-Bender-Zentrum stattfand. Der Grundkurs evangelische Religion der Klassenstufe 11 hatte eine Power-Point-Präsentation zu christlich motiviertem Widerstand vorbereitet, der Kurs Darstellendes Spiel (ebenfalls Klassenstufe 11) hatte Texte gegen Rassismus gelesen.

Schulleiter Christoph Kohl bedankte sich im Rahmen einer Feierstunde bei den Schülern und den betreuenden Lehrkräften Janna Fellinger, Petra Maton und Monika Schmitt für das Engagement,.Christina Biehl von der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandesschloss sich diesem Dank an. Sie ermutigte, auch weiterhin Flagge zu zeigen gegen Rassismus und Antisemitismus, Monika Schmitt hatte dies zu Beginn der Veranstaltung in ihrer einleitenden Ansprache bereits angekündigt.

Anne Frank wurde, wie so viele andere, ein Opfer des menschenverachtenden Nationalsozialismus, sie starb 1945 im KZ Bergen-Belsen, vermutlich an einer Typhus-Infektion.