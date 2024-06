Klosterfest in Blieskastel Am Sonntag wird am Blieskasteler Kloster gefeiert

Um 12 Uhr startet die weltliche Feier auf dem Klosterhof mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Bernd Hertzler, Schirmherr Innenminister Reinhold Jost wird an Nachmittag erwartet. Wie seit Beginn des ersten Festes spielt der Orchesterverein Lautzkirchen unter Leitung von Andreas Kiefer zünftig auf. Mit dem 16. Klosterfest steht das Jubiläum „100 Jahre Grundsteinlegung der Wallfahrtsstätte“ auf dem Programm. Dazu wird der ehemalige Fachbereichsleiter für Kultur und Heimatpflege beim Saarpfalz-Kreis, Bernhard Becker, um 15 Uhr in der Kirche in einem Vortrag auf die Baugeschichte blicken. Für die Jüngsten ist im Klosterkeller eine Kinderkreativ-Ecke eingerichtet, und für Stärkung sorgen Edina und Elmar Becker mit ihrem Team von der „Pilgerrast“.