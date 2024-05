Briefwahl in Blieskastel Am Montag startet die Briefwahl

Ein Briefwahlantrag kann nur schriftlich oder durch persönliche Vorsprache, nicht aber telefonisch gestellt werden. Als Schriftform zählen auch Telefax, E-Mail oder eine sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung. Der schriftliche Briefwahlantrag, beispielsweise über das Formular auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, ist darüber hinaus unbedingt vom Wahlberechtigten persönlich zu unterschreiben. „Die persönliche Unterschrift ist auch dann für die Form des schriftlichen Antrages zwingend erforderlich, wenngleich sie bei einer Beantragung per E-Mail oder über das Internet unterbleibt“, erklärt Verwaltungsdirektor Jens Welsch, zuständiger Wahlamtsleiter in Blieskastel. „Zur Vorbereitung der Briefwahl sind im Wahlbüro der Stadtverwaltung mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingesetzt, die für den reibungslosen Ablauf sorgen werden. Die Erfahrungswerte aus den letzten Jahren zeigen, dass das Briefwahlangebot immer mehr in Anspruch genommen wird“, so Verwaltungschef Bernd Hertzler. Zur aktuell anstehenden Wahl sind auch in diesem Jahr im Rathaus bereits vor Öffnung des Briefwahlbüros etliche Anträge eingegangen. Bereits gestellte Briefwahlanträge werden bearbeitet, die Wahlunterlagen erhalten die Antragssteller und Antragsstellerinnen per Post. Auch die Rücksendung der Unterlagen erfolgt portofrei (innerhalb Deutschlands) durch die Post, die Rückumschläge sind bereits entsprechend vorbereitet. Zur Online-Beantragung von Briefwahlunterlagen finden Wahlberechtigte aus Blieskastel auf der städtischen Internetseite die erforderlichen Informationen sowie einen Weiterleitungs-Link. Bei Fragen steht das Team des Briefwahlbüros gerne zur Verfügung, heißt es aus dem Rathaus.