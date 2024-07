Bauernfest in Webenheim Am Freitag startet das Bauernfest in den Blieswiesen

Mit einer Kutschenparade und Einzug auf das Festgelände ab 19.30 Uhr auf den Blieswiesen beginnt am Freitag, 12. Juli, das Webenheimer Bauernfest. Unter den Klängen des Breitfurter Blasorchesters wird Landrat Theophil Gallo das Volksfest eröffnen. Großer Publikumsmagnet wird am ersten Festwochenende erneut der Handwerker- und Bauernmarkt rund um die Reithalle sein (Samstag, 13. Juli, ab zehn Uhr) Hier werden an über 80 Marktständen bäuerliche und handwerkliche Produkte aus der Region vermarktet, verbunden mit einer Tierschau und einer Ausstellung von Oldtimer-Traktoren und alten landwirtschaftlichen Maschinen. Die wird man auch sonntags (14. Juli) sehen können. Schon ab zehn Uhr am Sonntagmorgen gibt es wieder die südwestdeutsche Rinderschau, wo sogenannte Kuhfitter die Kühe zu gutem Aussehen herausputzen werden. Ein neues Highlight soll am ersten Bauernfest-Sonntag der „Tag der Landwirtschaft“ in Zusammenarbeit mit dem Saarländischen Bauernverband, den regionalen Landwirten sowie Selbstvermarktern landwirtschaftlicher Produkte werden. Aktuelle und historische Landtechnik soll im Rahmen einer Maschinenparade dem interessierten Publikum vorgeführt werden. Diese neue Veranstaltung soll sukzessive zur Hauptattraktion des Bauernfestes ausgebaut werden. Damit soll das Pferderennen ersetzt werden. Am Montag (15. Juli) muss man früh aufstehen, denn schon ab 8.30 startet die Stutenschau. Zur Mittagszeit gibt es das Essen der Behörden und Betriebe, bevor dann am Abend der Kracher startet: „Die Maximum Sunshine Party“ unter dem Motto „Webenheim goes Mallorca“ mit Schürze, Nancy Franck, Sabbottage, Partymann Atze und DJ Danny Malle sollen das Festzelt rocken und. Der Dienstag ist wie der Donnerstag wieder Ruhetag, am Mittwoch (17. Juli) gibt es erneut einen Familiennachmittag mit zum Teil ermäßigten Preisen bei den Fahrgeschäften, bevor am Abend die „Weemer Wutz“ geschlacht wird. Am Freitagabend wieder Party-Stimmung mit der Band Smokingz, und am Samstag (19. Juli) Ballonglühen bei Eintritt der Dunkelheit. Zudem werden über die gesamte Festdauer Fesselstarts mit den Heißluftballons durchgeführt. Der Sonntag (21. Juli) beginnt um zehn Uhr mit dem Zeltgottesdienst, anschließend wird ein Weißwurst-Frühstück serviert. Am Montag (22. Juli) ist dann das große Abschluss-Feuerwerk mit musikalischer Begleitung. Über das gesamte fest gibt es musikalische Unterhaltung mit renommierten Party- und Unterhaltungsbands. Vor dem Festzelt ist auch wieder der große Vergnügungspark mit interessanten Fahrgeschäften für Junge und Alte aufgebaut. Das Festzelt („Hamel-Zelt“) wird im zweiten Jahr von Ilona Böhm betrieben, die mit ihrem Geschäft auch immer auf dem Dürkheimer Wurstmarkt vertreten ist. Der Eintritt ist bis auf die Mallorca-Party und einem kleinen Obulus für das Feuerwerk an den meisten Tagen und Veranstaltungen frei.