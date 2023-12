Christkindmarkt in Blieskastel Am Freitagnachmittag startet der Christkindmarkt in Blieskastel

Ab diesem Freitag, 8. Dezember, wird wieder der Duft von Glühwein, Maronen und Zimtwaffeln über dem Blieskasteler Paradeplatz liegen und auf das kommende Weihnachtsfest einstimmen. Um 16 Uhr wird Bürgermeister Bernd Hertzler den traditionellen Christkindmarkt eröffnen. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung durch die „Leyen Peppers“, Chor und Instrumentalisten des Von-der-Leyen-Gymnasiums. Nach der Eröffnung durch den Bürgermeister wird dann der Nikolaus auf dem Paradeplatz eintreffen und für die Kinder kleine Geschenke bereithalten. Der Nikolaus kommt außerdem am Samstag um 17.30 Uhr, und auch am Sonntag um 15 Uhr wird es für die Kinder eine kleine Bescherung geben. „Weihnachtlich gestaltete Verkaufshäuschen, eine eindrucksvolle Illumination der barocken Häuserkulisse und der umgebenden denkmalgeschützten Altstadt mit ihren malerischen Gässchen und Plätzen und den historischen Brunnen“ sollen den Besuch in Blieskastel auf dem Christkindmarkt „zu einem unvergesslichen Erlebnis machen“, wie es in der Ankündigung der Stadt heißt. Die Gäste sollen sich bei ihrem Besuch in Blieskastel von dem „besonderen Charme dieses im Saarland einmaligen Kleinods beeindrucken lassen“.