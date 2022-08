Alexanderturm bei Breitfurt : Am Alexanderturm wird am kommenden Sonntag gefeiert

Am Alexanderturm auf dem Kahlenberg zwischen Breitfurt und Böckweiler wird am kommenden Sonntag gefeiert. Foto: Wolfgang Degott

Breitfurt Mit einem Waldgottesdienst um 10.30 Uhr beginnt am Sonntag, 21. August, bei Breitfurt der „Tag am Turm“. Begleitet wird die Liturgie von den Turmbläsern des TV Breitfurt. Veranstalter ist die Fördergemeinschaft Alexanderturm, dessen Vorsitzender Walter Schmidt mitteilte, dass Anlass der Festivität die Fertigstellung des ersten Abschnittes der Restaurierungsarbeiten am bekannten Alexanderturm ist.