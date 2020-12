Weihnachten in ungewohnten Zeiten in Mimbach : Dieser Weg führt nach Bethlehem

Mimbach Aus den bekannten Gründen beschloss die Pfälzische Landeskirche, an Heilig Abend keine Festgottesdienste in den Kirchen zu halten, die Feierstunden sollten ins Freie verlegt werden. Daher wird der Heilige Abend in der protestantischen Kirchengemeinde Mimbach in Form eines „Weges nach Bethlehem“ gefeiert.

Weiterleiten Drucken Von Weihnachten in ungewohnten Zeiten in Mimbach