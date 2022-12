Zupforchester St. Ingbert : Alpenländische Klänge in der Stephanuskirche

Die neu gegründete Musikgruppe Bliesgauer Vierer, hier mit Felix Derschang (rechts) und Rupert Breyer (links), sowie die Schola Cantorum Blieskastel (im Hintergrund) umrahmten das Konzert „Alpenländische Weihnacht“ in der Stephanuskirche in Böckweiler. Foto: Jörg Martin

Böckweiler Das Gotteshaus in Böckweiler war Schauplatz eines besonders stimmungsvollen Weihnachtskonzertes mit dem Zupforchester St. Ingbert und der Schola Cantorum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Martin

Wenn man als Orchester oder Chor eine Kirche sucht, um dort ein besonderes Konzert in der Vorweihnachtszeit zu veranstalten und dabei nicht ortsgebunden ist, kommt man schnell auf die evangelische Stephanuskirche in Böckweiler. Sie ist nicht nur die älteste Kirche des Saarlandes, ihre Ursprünge gehen auf das 11. Jahrhundert zurück, sondern wurde auch 2020 als Kirche des Jahres ausgezeichnet. Zudem bietet die überschaubare Größe des Gotteshaueses die optimale Atmosphäre für ein vorweihnachtliches Konzert.

So ähnlich dürften auch die Gedanken von Sandra Derschang-Sailer gewesen sein, als sie hier ein Konzert des Zupforchesters ‘78 St. Ingbert plante. Fast. Denn die Vorsitzende des Vereins und Leiterin des Orchesters hatte hier am 25. August 2018 geheiratet. „Schon damals dachte ich: Hier will ich mal spielen“, blickte sie zur Begrüßung in der vollbesetzten Kirche am vergangenen Sonntagnachmittag zurück. Als dann nach der Pandemie klar gewesen sei, dass wieder Konzerte stattfinden können, habe man mit der Planung für den vierten Advent begonnen, so Derschang-Sailer. Die alpenländischen Konzerte des St. Ingberter Orchesters sind seit Jahren populär und finden immer wieder in verschiedenen Gotteshäusern statt. Sie stellen den perfekten Kontrapunkt zur Dezember-Hektik und die ideale Einstimmung auf das Weihnachtsfest dar.

„Und jetzt nehmen wir Sie mit in den Advent in die Berge. Mit etwas mehr Schnee und in etwa solch eine kleine Kirche. Mit viel Ruhe und Besinnlichkeit“, stimmte Derschang-Sailer die Besucher ein. Die Kälte und auch der zu diesem Zeitpunkt noch etwas vorhandene Schnee passten durchaus. Genau wie der „Traithen Landler“ mit dem das Zupforchester den Abend eröffnete. Ein ideales Stück, um kurz vor dem Fest „herunterzukommen“ und sich in Besinnlichkeit zu üben. Da passte auch die Einstimmung der Schola Cantorum (Leitung. Matthias Leiner) ideal dazu. Der Männerchor eröffnete den Gesangs-Teil mit dem Klassiker „Es kommt ein Schiff geladen“, hatte aber auch zum Anlass passende Lieder wie „Maria durch ein Dornwald ging“ im Repertoire, um in die passende Stimmung zu gelangen.

Als dann der Bliesgauer Vierer, bestehend aus Felix Derschang und Rupert Breyer (beide steirische Harmonika), Anja Engel (Harmonika, Klarinette und Leitung) sowie Sandra Derschang-Sailer (Tiroler Harfe), zum ersten Mal in dieser Konstellation überhaupt auftrat und „Es wird schon gleich dumpa“ spielte, war sie da: die gewisse Stimmung und Atmosphäre. Und die Konzertbesucher trauten sich gerade bei diesem Lied zuerst leise mitzusummen und dann auch mitzusingen.