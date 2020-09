Jetzt kommt Bewegung in die Sache : Dieses Projekt kommt jetzt in Schwung

Dieses Projekt kommt jetzt in Schwung

Jetzt kommt Bewegung in die Sache

Während der Sanierungsarbeiten am Alexanderturm besprechen sich (oben von links) Martin Lavall vom Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen der Stadt Blieskastel, Bauleiter und Polier Andreas Weber, Architektin Judith Müller und der Beigeordnete der Stadt Blieskastel, Guido Freidinger. Unten sind (von links) der stellvertretende Vorsitzende des Förderkreises Alexanderturm, Reiner Freidinger, Gabriele Maaß von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) sowie der Förderkreis-Vorsitzende Walter Motsch zu sehen. Foto: Wolfgang Degott

Breitfurt Die Sanierungsarbeiten am Alexanderturm schreiten voran. Rund um das Ausflugsziel gibt es noch weitere Pläne.

Ein auch in heutiger Zeit beliebtes Ausflugziel für Wanderer und Fahrradfahrer wird endlich saniert und mit einer Aussichtsplattform versehen. Nach mehrjähriger Vorarbeit des Vereins Fördergemeinschaft Alexanderturm zusammen mit der LAG (Lokale Aktionsgruppe Biosphärenreservat Bliesgau) wurde im August vorigen Jahres der Förderantrag für die Sanierung des Restsockels am Alexanderturm mit Einbau einer Spindeltreppe und Aussichtsplattform eingereicht. Umweltminister Reinhold Jost übergab dann im April den Zuwendungsbescheid des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz von 114 000 Euro. Dies war auch der Startschuss für die Maßnahme.

Der ursprüngliche Alexanderturm wurde 1893 vom Baumeister Christian Hagenthau im Auftrag des Gutsbesitzers auf dem Kirchheimer Hof, Alexandre Jacomine de Malespine, als Geschenk an die Naturfreunde errichtet. 141 Sandsteinstufen führten auf die obere Plattform in einer Höhe von 26,35 Metern. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, am 9. September 1939, war der beliebte Aussichtsturm auf dem Kahlenberg durch die deutsche Wehrmacht gesprengt worden.