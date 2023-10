Schichtwechsel bei den Blieskasteler Werkstätten Aktionstag bringt neue Perspektiven

Verkehrte Welt hier: Florina Hutzel arbeitet in seiner kompletten Arbeitszeit bei der Firma Qtec in Zweibrücken, einem Dienstleister für die Homburger Firma Ina. Dort ist Katja Buchmann seine Chefin. Hier in Lautzkirchen weist er seine Vorgesetzte in die Arbeit der Werkstätte ein. Katja Buchmann ist begeistert von der Arbeit in der Werkstätte, für sie bedeutet der Tauschtag weniger Stress. Auch für Florian Hutzel macht das genau den Unterschied aus: „Die Arbeit bei Qtec ist stressiger, man darf keine Fehler machen, man muss sehr genau arbeiten. Aber ich bin begeistert von meinem Arbeitsplatz dort, die brauchen mich“, sagt er, was seine Vorgesetzte nickend unterstreicht. Auch die Landtagsabgeordnete Jutta Schmitt-Lang ist Tauschpartner. Sie gibt David Schuler Einblicke in die Arbeit einer saarländischen Landtagsabgeordneten, er darf sogar ausnahmsweise an einer Ausschuss-Sitzung im Landtag teilnehmen. Dafür arbeitet das CDU-Landtagsmitglied am Nachmittag in der Werkstätte.