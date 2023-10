GAK-Regionalbudget fördert Projekte 15 000 Euro für Projekte in der Biosphäre

Des weiteren muss eine Vorfinanzierung des Projektes gesichert sein, und das Projekt muss im Laufe des Jahres 2024 umgesetzt und abgeschlossen werden. Interessierte Personen oder Gruppen, können sich bis zum 31. Januar 2024 mit ihren Bewerbungsunterlagen an die Leader-Geschäftsstelle c/o Saarpfalz-Kreis, Am Forum 1 in 66424 Homburg oder per E-Mail an lag@biosphaere-bliesgau.eu wenden.