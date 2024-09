Stadtrat Blieskastel AfD-Fraktionschef Paul Graf weist Kritik zurück

Blieskastel · Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Blieskasteler Stadtrat, Paul Graf, hat auf die Kritik an seinem Verhalten in der jüngsten Sitzung des Stadtrates (wir berichteten) reagiert. Die Beschallung des Sitzungssaales sei sehr schlecht, so dass man vieles nicht verstünde, so Graf in seiner Stellungnahme.

26.09.2024 , 11:35 Uhr

AfD-Fraktionchef Paul Graf Foto: Erich Schwarz​