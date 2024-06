Verkehrssicherheit in Blieskastel Ärger um Heckenschnitt am Kloster

„Den Schuh müssen wir uns anziehen, das ist nicht gut koordiniert“, gibt auch Blieskastels Stadtpressesprecher Uwe Brengel unumwunden zu. Die Geschichte eines städtischen Missverständnisses von Anfang an: In der engen Straße „Herrmann-Josef-Becker-Weg“ in der Nähe des Klosters (und dort auch noch in anderen Seitenstraßen) sind die Grundstücke meist durch hohe Hecken zur Straße begrenzt. Und die momentane Witterung bringt es mit sich, dass die Pflanzen auch sehr schnell sprießen und wachsen. Und dadurch werden die ohnehin schmalen Durchfahrten noch enger. Dies führt dazu, dass Rettungswege, aber auch die Durchfahrt für Fahrzeuge der Entsorgung nicht gut passierbar sind oder sogar nicht mehr durchfahren werden können. Meist ist es ein Unternehmen aus der Entsorgungsbranche, dass Missstände bei der Stadt meldet. Eine Verwaltungsmitarbeiterin der Stadt nimmt die Beschwerden des Entsorgers an, man nimmt die Stellen in Augenschein und schreibt den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern einen Brief, dass die Hecken zurückzuschneiden seien. Sogar das Bistum Speyer hatte eine E-Mail von der Stadt erhalten, weil auch öffentliche Wege im Besitz des Klosters nicht mehr breit genug waren. Das Zurückschneiden der überwuchernden Hecken wird dann von den Anwohnerinnen und Anwohnern mehr oder weniger schnell erledigt.