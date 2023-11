Bahn saniert in Niederwürzbach Ärger am Bahnübergang in Niederwürzbach

Mehrere Szenarien geistern nun durch Gerüchteküche. Der Bauleiter kann nur erläutern, dass man sich die Sperrung bis zum 14. Dezember hat vorsorglich genehmigen lassen. Diese Genehmigung der Sperrung wurde vom Ordnungsamt der Stadt auf Anfrage der Firma erteilt. Im Ordnungsamt teilte man dazu mit, dass der Bahnübergang erst wieder geöffnet werden könne, wenn die Unfallgefahr beseitigt sei. Insofern sei auch die Verlängerung der Sperrung zwingend gewesen. Soweit der Sachstand am Montagmorgen. Dann am Nachmittag die Wendung: Nach Mitteilung von Ortsvorsteherin Petra Steinbach („Ich habe heute in der Sache schon 15 Telefonate geführt“), sei nun eine andere Lösung gefunden worden. Die Subunternehmerfirma Felmeden wird sogenannten Kaltasphalt auf dem Bahnübergang aufbringen anstatt der Gummimatten. Ab dann soll der Bahnübergang auch sofort befahrbar sein. Wie das Ordnungsamt weiter mitteilte, sei die Sperrung der Bahnübergänge an der Abzweigung nach Alschbach (seit letztem Wochenende) und die am Lautzkircher Bahnhof (am kommenden Wochenende ab Freitag, 1. Dezember bis Montag 4. Dezember) vom Saarpfalz-Kreis als zuständiger Behörde genehmigt worden. Die Sperrung in Lautzkirchen genau zum Zeitpunkt des Adventmarktes habe man nicht verhindern können, schließlich würden solche Baumaßnahmen der Deutschen Bahn schon etwa drei Jahre im Voraus geplant.