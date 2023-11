Konzert Weihnachtsklänge ertönen auf der Orgel

Die protestantische Kirchengemeinde Mimbach und die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) laden für Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr zu einem festlichen Orgelkonzert zum 1. Advent in die protestantische Christuskirche in Mimbach (Kirchgasse 4) ein, wie ein Sprecher der KEB Saarpfalz in einer Mitteilung veröffentlicht. An der historischen Eberhard-Friedrich-Walcker-Orgel von 1860 gastiert der international renommierte Organist Christian Brembeck (Berlin).