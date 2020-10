Dringende Kunden-Info der Stadtwerke : Verunreinigtes Trinkwasser in Blieskastel

Verunreinigtes Trinkwasser in Blieskastel

Die Stadtwerke Bliestal warnen einen Teil der Bevölkerung in Blieskastel vor verunreinigtem Wasser. Foto: dpa/Oliver Berg

Blieskastel/Gersheim Betroffen sind Blieskastel-Mitte mit Lautzkirchen und Alschbach, Webenheim, Mimbach und Bierbach.

Wegen einer Störung in der Trinkwasserversorgung ist das Wasser im Bereich von Blieskastel-Mitte mit Lautzkirchen und Alschbach, Webenheim, Mimbach und Bierbach vermutlich mikrobiologisch verunreinigt. Das teilen am Mittwoch die Stadtwerke Bliestal mit. Nicht betroffen hingegen sind laut Stadtwerke Altheim, Aßweiler Ballweiler, Biesingen, Blickweiler, Böckweiler, Breitfurt, Brenschelbach, Niederwürzbach, Pinningen, Riesweiler, Seelbach, Wecklingen, Wolfersheim und Gersheim mit all seinen Ortsteilen. Zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität waren, wie jetzt zu erfahren ist, im Laufe des Wochenenendes umfangreiche Rohrnetzspülungen vorgenommen worden.