Metzgerei in Breitfurt schließt Abschied von der Metzgerei Werth

Aus Niedergailbach kam seit Jahrzehnten Otmar Gros zum Kauf der weithin bekannten Werth-Spezialitäten. „Die köstlichen Berner Spieße etwa waren gefragt und lecker dazu“, wusste Gros. Chefin Petra Werth darf mit Stolz resümieren, dass sie mit ihrem Team vor allem für die ältere Kundschaft, da oftmals ohne Fahrzeug oder gehbehindert, in vielen Bereichen Nothelfer des täglichen Bedarfs waren. „Ob ein wenig Essig, Öl, ein Päckchen Vanillezucker oder in der Corona-Zeit Toilettenpapier – aus dem privaten Werth-Schrank halfen wir da gern aus“, sagte uns Petra Werth. Von der Chefin gab es Extralob für ihre fleißigen, langjährigen Mitarbeiterinnen wie die 81-jährige Anna Dora Michel oder für Rosel Kraus, die in der Metzgerei Hierl ihre Ausbildung begann und insgesamt 55 Jahre lang in der Wiesenstraße arbeitete. „Von meinem Wohnort Blickweiler aus ging es von März bis Oktober morgens um sechs Uhr stets mit dem Fahrrad über die Blies, nur im Winter kam ich mit dem Auto“, so die 69-Jährige, die sich als Neu- Rentnerin freut, ab Mai auch mal samstags mit Ehemann Heinz etwas zu unternehmen. „Samstags war nämlich im Geschäft von früh bis zum Nachmittag voller Betrieb, außer im Urlaub war 55 Jahre lang die Metzgerei mein Mittelpunkt“, so Rosel Kraus, die zum Abschied von der treuen Kundschaft tolle Briefe der Dankbarkeit erhielt. Die Freizeit nutzen will Rosel Kraus zudem für ihr im Bliestal seit Jahrzehnten bekanntes Hobby als Floristin mit Kursen für weibliche Gleichgesinnte.