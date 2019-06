Von-der-Leyen-Gymnasium : Ein besonders guter Abitur-Jahrgang

Ehrungen und Auszeichnungen

Scheffelpreis für beste Leistungen in Deutsch: Jan Thiele, Preis der Physikalischen Gesellschaft: Till Kempf, Nicolas Hecker und Paula Mayer, Preis der Universität in Mathematik: Till Kempf und Paula Mayer, Preis der chemischen Industrie: Paula Mayer, Till Kempf. Das beste Abitur erzielte Paula Mayer, für Englisch wurde Natalie Pfeifer ausgezeichnet, für Französisch Sabrina Reitnauer. In Geschichte glänzte Nicolas Hecker, in Politik Maja Carstensen, in Erdkunde Vincent Mack. Für die Mitgliedschaft im Schulchor „Leyen-Peppers“ seit dem fünften Schuljahr wurden Sabrina Reitnauer und Anna-Lena Simon geehrt, auch die Mitglieder der Schulband „Heyt“, Stefan Kempf, Nicolas Hecker, Jonas Maurer und Gabriel Klahm, wurden ausgezeichnet.

Der Sonderpreis der Kreissparkasse für besonderes soziales Engagement ging an Sabrina Reitnauer, der „Marianne“-Preis der Theater AG ging an Benjamin Schanne.