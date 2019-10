Festival Euroclassic in Blieskastel : Mundgemachte Musik vom Feinsten

Blieskastel Bei der 14. „A-cappella-Nacht“ in Blieskastel sorgten 13 Stimmen für Mega-Stimmung in der Bliesgau-Festhalle.

Und der Bandname „Anders“ war tatsächlich Programm. Die Fünf mit dem ansteckenden Humor und den wunderbaren Stimmen seien anders, weil sie so unterschiedlich sind, vor allem diverse Geschmäcker haben – auch bei Frauen. Wolle man dieser ein Lied widmen, würde es schwierig, denn man müsse sich erstmal einigen, wie diese aussehen müsste. „Sie muss auf Jungs stehen, die singen“, so die Freiburger. Wenn das aber die wichtigste Eigenschaft ist, die die Dame der fünf Herzen mitbringen muss, dann waren in der Festhalle gleich mehrere davon. Denn den stimmgewaltigen Jungs flogen die Herzen, auch von Männern, nur so zu. Sie konnten nicht nur ihre Stimmen zum Singen gebrauchen, sondern ersetzten damit eine Beat-Box, ein ganzes Percussion-Set. Ihre Texte schreiben sie selbst, sie haben Humor und nehmen sich selbst auf den Arm. Allein die Nummer mit der (nicht vorhandenen Fernbedienung), bei der sie stimmlich zwischen den Erkennungsmelodien von Tatort, Pretty Woman, Werbung für Bergsteiger-Müsli und Fußballreportage hin und her switchten, das war köstlich und viel zu kurz. So gut waren sie, dass einige Besucher(innen) vielleicht wirklich überlegten, den Vorschlag von „Anders“ in die Tat umzusetzen – einen selbst ausgedruckten Starschnitt der Jungs an die Wand zu hängen. Ihre CDs gingen in der Pause weg wie geschnitten Brot. „Wenn ihr nicht so weit weg wärt, würd‘ ich überall hinkommen, wo ihr gerade singt“, sagte eine Besucherin zu den Jungs aus dem Breisgau. Mehr Lob geht kaum.