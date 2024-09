Spendenlauf 7000 Euro für den guten Zweck erlaufen

Die Grundschule An der Blies Breitfurt-Blickweiler hat beim 11. Blieskasteler Schutzengellauf eine beeindruckende Spendensumme von 7000 Euro erzielt, wie der Schutzengelverein in einer Veröffentlichung mitteilt. Insgesamt nahmen 1600 Läuferinnen und Läufer an dem Spendenlauf teil, darunter auch 157 Schülerinnen und Schüler der Grundschule, die sich mit großem Engagement beteiligten.